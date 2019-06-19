روسيا تصدر سندات لأجل 20 عاما

وذكرت الوزارة، أنها أصدرت السندات بعائد سنوي يبلغ 7.68%، مشيرة إلى أن الطلب على السندات فاق الطرح، وبلغ حجم الطلب نحو 70 مليار روبل.
ويعكس الإقبال الواسع على السندات الروسية ثقة المستثمرين بالاقتصاد الروسي واستقراره على المدى الطويل.
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