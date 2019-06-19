روسيا تصدر سندات لأجل 20 عاما

جمعت وزارة المالية الروسية اليوم الأربعاء، نحو 20 مليار روبل (حوالي 317 مليون دولار) من إصدار سندات تستحق بعد 20 عاما في 16 مارس 2039.

وذكرت الوزارة، أنها أصدرت السندات بعائد سنوي يبلغ 7.68%، مشيرة إلى أن الطلب على السندات فاق الطرح، وبلغ حجم الطلب نحو 70 مليار روبل.

ويعكس الإقبال الواسع على السندات الروسية ثقة المستثمرين بالاقتصاد الروسي واستقراره على المدى الطويل.