السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول

وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في العاصمة الرومانية بوخارست.

واستهل الرئيس السيسي زيارته لرومانيا صباح اليوم، بعقد مباحثات قمة مع الرئيس كلاوس يوهانيس، وذلك بمقر قصر كوتروتشيني الرئاسي، حيث أقيمت للرئيس مراسم استقبال رسمي، وعزف السلامان الوطنيان لمصر ورومانيا.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس "يوهانيس" أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس لرومانيا للمرة الأولى.

وأكد اهتمام رومانيا بتطوير علاقاتها مع مصر لدورها المحوري ومركز ثقل منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلا عن سياستها المتوازنة تجاه التحديات المعقدة في محيطها الإقليمي المضطرب.