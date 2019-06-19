السجن 26 عاما لرجل عراقي لدوره في هجوم على قاعدة أمريكية

قال مسئولون إن محكمة اتحادية في بروكلين أصدرت يوم الثلاثاء، حكما بالسجن 26 عاما على رجل يحمل الجنسيتين العراقية والكندية لدوره في تدبير تفجير شاحنة بقاعدة أمريكية في الموصل بالعراق في أبريل 2009 والذي أسفر عن مقتل خمسة جنود.

وأدى التفجير إلى مقتل رجلي شرطة عراقيين أيضا.

وقال مسئولو وزارة العدل الأمريكية، إن فاروق خليل محمد عيسى (51 عاما) أقر بالذنب في مارس 2018 في تهمة واحدة وهي التآمر لقتل أمريكيين. وتصل أقصى عقوبة لهذه الجريمة إلى السجن مدى الحياة لكن الادعاء وافق على عقوبة السجن 26 عاما وفق اتفاق لاعترافه بالذنب.

وقال مساعد النائب العام للأمن القومي جون ديميرس في بيان صحفي "حُكم اليوم يفرض نوعا ما من عدالة الأرض على شخص تورط في قتل خمسة من أفراد الجيش".

وأضاف "لكنه (الحكم) لا يمكن أن يعوض عن الشر الذي اقترفه أو يخفف من ألم الأسر التي تغيرت حياة أفرادها إلى الأبد".

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وقال الادعاء إنه بينما كان عيسى يعيش في كندا تآمر مع مجموعة من المسلحين الذين نفذوا هجوما انتحاريا بشاحنة تحمل متفجرات في العاشر من أبريل نيسان 2009 على قاعدة فورورد اوبيريتنج بيز ماريز الأمريكية بالموصل.

وقال المسئولون في البيان إن "الجهادي" عيسى تآمر للوصول بالشاحنة المحملة بالمتفجرات إلى بوابة القاعدة العسكرية.

وأضاف المسئولون أن الانفجار خلف حفرة عمقها 60 قدما.

وقال مسئولون إن عيسى الذي ولد في العراق ويحمل الجنسيتين العراقية والكندية قبض عليه في إدمونتون بإقليم البرتا عام 2011.

وهو معروف أيضا باسم سيف الدين طاهر شريف.