الجيش السوداني الحاكم مستعد للمحادثات مع المعارضة

قال المجلس العسكري الحاكم في السودان يوم الأربعاء إنه مستعد للدخول في محادثات مع المعارضة وسط توترات منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وقال الجنرال عبد الفتاح برهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، خلال اجتماع مع وفد من "إننا نرحب بالمفاوضات مع تحالف الحرية والتغيير، ولكن دون استبعاد أي سوداني في الحل الوطني الشامل".

كما كرر رفضه لأي تدخل أجنبي، ولا يوجد لديه شرط مسبق للجلوس على المفاوضات مع أي جانب.

ويُذكر أن السودان في حالة اضطراب منذ 11 أبريل منذ أن أطاحت المؤسسة العسكرية بالبشير بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه الذي دام 30 عامًا.

ويشرف المجلس العسكري الانتقالي الآن على "فترة انتقالية" مدتها سنتان تعهد خلالها بإجراء انتخابات رئاسية حرة.

ومع ذلك استمرت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة - في أقرب وقت ممكن - إلى سلطة مدنية.