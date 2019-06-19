رد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، على تقرير تقرير مقررة الأمم المتحدة في قضية مقتل خاشقجي، وقال أن التقرير "يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها".
وقال الجبير إن المحاكمات الجارية في قضية مقتل خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا.
وأضاف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن "القضاء السعودي فقط له سلطة نظر قضية خاشقجي".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من المملكة على تقرير "الأمم المتحدة" حول مقتل خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.