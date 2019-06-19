عاجل.. أول تعليق من المملكة على تقرير "الأمم المتحدة" حول مقتل خاشقجي

رد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، على تقرير تقرير مقررة الأمم المتحدة في قضية مقتل خاشقجي، وقال أن التقرير "يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها".

وقال الجبير إن المحاكمات الجارية في قضية مقتل خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا.

وأضاف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن "القضاء السعودي فقط له سلطة نظر قضية خاشقجي".