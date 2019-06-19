مصر تعوض أبناء النوبة بسبب السد العالي

وذكر الوزير أن تلقي الطلبات سيستمر 21 يوما، على أن تقدم هذه الطلبات في محافظة أسوان، ويعقبها الإعلان عن أسماء مستحقي التعويضات خلال 10 أيام من انتهاء تلقيها.
وأضاف في مؤتمر صحفي داخل مقر مجلس الوزراء المصري، أن باب التظلمات سيفتح أيضا لمدة 10 أيام، مضيفا أن للمستحق طلب الحصول على تعويض نقدى بواقع 25 ألف جنيه للفدان.
وأوضح أنه سيتم التعويض العيني للسكان المتضررين من تعليه السد العالي، عبر تمليكهم الأراضي التي بنوها وتحرير عقود باسم كل مستحق أو ورثته، لافتا إلى وجود متضررين يستحقون أراضي صالحة للزراعة، وآخرون يستحقون وحدات سكنية.
ووافق مجلس الوزراء المصري، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعويض المتضررين من إنشاء السد العالي في الفترة السابقة.
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