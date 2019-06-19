المجلس العسكري الانتقالي يوجه دعوة جديدة لقوى الحرية التغيير لاستئناف التفاوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه المجلس العسكري الانتقالي، دعوة جديدة لاستئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير “اليوم قبل الغد” على حد تعبيره.

وقال رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، إنهم لا يريدون إقصاء أي سوداني في الحل الوطني كما أنهم لا يضعون شروطاً للتفاوض مع أي طرف.

وأشار خلال مخاطبته العاملين في المهن الطبية والصحية اليوم (الأربعاء) إلى أن بلاده بلا حكومة لمدة ٣ أشهر وهو ما يُمهد لتدخل المخابرات والسفارات على حد قوله.

وشدد البرهان على عدم قبولهم بأي حل من شأنه إقصاء أي مكون.

وقال إن الدعم السريع جزءاً أصيلاً من القوات المسلحة.