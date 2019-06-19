ياسر العطا: المجلس العسكري لن يحل جهاز الأمن أو الدعم السريع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوصد المجلس العسكري الانتقالي الباب أمام الدعوات لحل بعض قوات الأجهزة النظامية. وجزم عضو المجلس ياسر العطا بعدم حل جهاز الأمن وعدم حل الدعم السريع وعدم تعديل أي قانون خاص بأي جهاز نظامي ما لم يوافق قادته، كل على حده. ووعد العطا بجنوب دارفور أمس بتأسيس دولة يهنئ فيها الخاسر الرابح، وأن تكون المعارضة للنصح والإرشاد وليس لدمار البلد. وقال مددنا أيادينا بيضاء للحرية والتغيير، ولكنهم وجدوا تعنتاً ولهجة إقصاء للجميع وليس للمؤتمر الوطني فقط، بل للشباب الذين كانوا معهم في الثورة، وتعهد بتكوين لجنة انتخابات محايدة وقانون انتخابات محايد دون إقصاء لأحد. وتابع (سنكون محايدين مع كل الأحزاب السياسية وإعطاء كل ذي حق حقه). وأفصح العطا عن وفاة (11) امرأة وحالات إجهاض في الخرطوم بسبب المتاريس وإغلاق السكة الحديد حتى لا تصل الأدوية والمواد الضرورية للولايات وتابع: (بعد كل ذلك يقولون سلمية.. سلمية)، ولفت إلى أن رؤيتهم للسودان الجديد خلال الـ (3) سنوات للفترة الانتقالية هي إعادة هيكلة الدولة ومحاسبة كل فاسد بجانب إعادة كل الأموال التي نهبت وأخذت دون وجه حق.

الانتباهة