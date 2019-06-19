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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نفى الناطق باسم قوات جماعة “أنصار الله” وحلفائها، العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء، صحة ما أعلنته قوات التحالف العربي عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجماعة في أجواء محافظة حجة شمال غربي اليمن، قبل دخولها المجال الجوي للسعودية.
وقال سريع، في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك: “لم ننفذ أي عملية مشابهة خلال الـ 12 ساعة الماضية وهذا ادعاء كاذب وزائف ونحن نعلن عن عملياتنا العسكرية بمختلف تفاصيلها أولا بأول”.
واعتبر سريع أن ما هذا الادعاء ليس توظيفا لعملية فحسب بل ادعاء عملية لم تحدث وتوظيف مكشوف هدفه عرقلة وإفشال مسار اتفاق الحديدة ويكشف النوايا المبيتة في عرقلة وافشال اتفاق السويد كلياً”.
وتابع: “نؤكد أن العدو لا يعلم عن أي عملية عسكرية بالمطلق قبل وقوعها ويفاجأ بوصولها إلى أهدافها”.
وختم العميد سريع بالقول: “يحاول العدو التغطية على ذلك بإعلانه التصدي للعملية بعد إعلاننا بزمن ويعلم الجميع أن منظومات الباتريوت لم تعد تمثل أي عائق حقيقي”.
كانت هذه تفاصيل خبر أنصار الله: منظومات الباتريوت لم تعد تمثل أي عائق ولا صحة لإسقاط طائرة مسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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