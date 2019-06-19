شقيق دقلو يرفض إطلاق سراح موسى هلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفض قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلو مُبادرة قدمها زُعماء من الإدارة الأهلية دعت إلى إطلاق سراح زعيم عشيرة المحاميد موسى هلال المعتقل منذ عام ونصف العام، عقب توقيفه في بلدة مستريحة شمالي دارفور بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع في نهاية عام 2017م.

وأشارت مصادر إلى أن ناظر البطاحين وصديق ودعه والشيخ سليمان بيتاي قدموا مُبادرة لشقيق حميدتي قائد ثاني الدعم السريع طالبوا فيها بإطلاق سراح موسى هلال، بمبادرة منهم .

وقالت المصادر: “إن عبدالرحيم دقلو رفض مناقشة أمر إطلاق سراح هلال في الوقت الراهن، ما لم يتم الحصول على ضمانات عدم عودته لنشاطه السابق، ووضعه في الإقامة الجبرية بمنزله”.

ومن المنتظر أن يلتقي عدد من زعماء الإدارة الأهلية في لقاء منفرد مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي قائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان حميدتي لطرح مبادرتهم الداعية إلى إطلاق سراح موسى هلال.