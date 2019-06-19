تحالف الاتجاه الثوري يطالب المجلس العسكري بتقديم تنازلات والتحاور مع قوى التغيير

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حذر تحالف الاتجاه الوطني الثوري قوى الحرية والتغيير من أن تسوق البلاد إلى المجهول، وطالبها بالتراجع عن دعوات التظاهر، في وقت طالب فيه التحالف المجلس العسكري بتقديم تنازلات والتحاور مع قوى التغيير وفقاً لمبادئ الثورة.
وقال رئيس التحالف جعفر سوركتي في تصريحات صحفية حسب صحيفة السوداني أمس، إن ما تقوم به قوى التغيير يهدف إلى زعزعة الاستقرار بالبلاد وإفشال جهود الرئيس الإثيوبي والمجتمع الدولي الخاصة في إيجاد حل سياسي للأزمة السودانية. وطالب سوركتي المجلس العسكري بتقديم تنازلات والتحاور مع قوى التغيير وفقاً لمبادئ الثورة السودانية.
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