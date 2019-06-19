التوم هجو بالخرطوم اليوم ويجتمع بالمهدي والعسكري وقيادات سياسية

من المرتقب وصول القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير رئيس وفد الجبهة الثورية الأستاذ التوم هجو إلى الخرطوم فجر اليوم قادماً من القاهرة على الخطوط المصرية برفقة عدد من قيادات الاتحادي المعارض على رأسهم الدكتور عمر عثمان أبو شبعة والأستاذ طارق محمد علي والأستاذ إبراهيم عدلان.

وكان هجو التقى أمس الأول بالقاهرة بقيادات سياسية سودانية بينها الجبهة الثورية بالقاهرة وقيادات اتحادية وأخرى من حزب الأمة القومي والأمين السياسي لحركة الإصلاح الآن خالد نوري ومن التيارين الإسلامي واليساري وعدد من النشطاء وشباب الثورة. وكشف دكتور عمر عثمان حسب صحيفة الأخبار، عن تخلف عدد من قيادات وفد الجبهة، وقال إنها ستعود للسودان لاحقاً عازياً تأخرها لاعتقال ونفي قيادات الحركة الشعبية بجانب اقتراح من المجلس العسكري ببدء التفاوض مع الحركات المسلحة فور تشكيل الحكومة الانتقالية.

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وكشف عثمان عن المهام التي سيشرع هجو في تنفيذها وأولها إعادة ترتيب قوى الحرية والتغيير وتكوين جسم تنسيقي حقيقي وهيكل بمرجعية قيادية واضحة تؤدي لمشاركة ولم الشمل مع بقية القوى السياسية الشريكة في الوطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)