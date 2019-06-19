أسرة المهدي تدون بلاغات في مواجهة تراجي مصطفى

التاريخ: 19-يونيو-2019
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قال مصدر مقرب من أسرة رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي أنهم يعتزمون تدوين بلاغات بجرائم المعلوماتية تحت مواد إشانة السمعة والقذف في مواجهة الناشطة تراجي مصطفى.
وأفاد المصدر ليل الأحد أن أسرة المهدي، وهو آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطياً في السودان، أوكلت قانونيين لمقاضاة تراجي فور وصولها السودان. وكانت تراجي في ديسمبر الماضي بثت تسجيلاً صوتياً عبر تطبيق واتساب شككت في نسب زعيم الأنصار رئيس حزب الأمة وأسرته.
وقال المصدر حسب صحيفة الأخبار، أن قرار تدوين البلاغات في مواجهتها كان قد اتخذ داخل الأسرة ومن قبل قطاع المحامين في حزب الأمة الذي يتولى المهدي رئاسته منذ شهور لكن تواجد المتهمة بالخارج أوقف تحريك الإجراءات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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