التاريخ: 19-يونيو-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements أثناء اللقاء الحاشد الذي جمع نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بقيادات الإدارة الأهلية أمس انقطع التيار الكهربائي بأرض المعارض ببري.. أحد مرافقي “حميدتي” نبهه إلى انقطاع التيار الكهربائي.. “حميدتي” لم ينتظر طويلاً ورد بسرعة (دورو البابور)، فعلق البعض ضاحكاً، وذكروا شعار قوات الدعم السريع (جاهزية – سرعة – حسم).. اللقاء شهده آلاف من قيادات الإدارات الأهلية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر “حميدتي” لأحد مرافقيه بعد انقطاع التيار الكهربائي بأرض المعارض: (دورو البابور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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