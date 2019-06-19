التاريخ: 19-يونيو-2019 فى : حوادث 1 مشاهدة Advertisements لقى ثلاثة نظاميين مصرعهم وأصيب تسعة آخرين إثر انقلاب عربة تاتشر مسلحة بمحلية أم روابة بشمال كردفان، وأفاد مصدر أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، وأن عدداً من القوات النظامية المشتركة تحركت بعربة تاتشر مسلحة بالدوشكا لإسعاف أحد أفرادها الذي تعرض لحادث حركة بالمنطقة، وعند وصولهم منطقة السميح تعرضت العربة التي تقلهم إلى حادث مروع توفى فيه الشخص المراد إسعافه بجانب فرد يتبع لجهاز الأمن وآخر لقوات الدعم السريع وشرطة الطوارئ، فيما تعرض (9) من قوات الدعم السريع، وصفت حالتهم بالخطيرة، وتم إسعافهم إلى مستشفى الجيش بالأبيض لتلقي العلاج. وأسماء المتوفين حسب صحيفة آخر لحظة: علي كباشي من شرطة الطوارئ وفرح علي من الجيش وعمر محمد تابع لقوات الدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة (12) نظامي إثر انقلاب عربة تاتشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.