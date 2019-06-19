التاريخ: 19-يونيو-2019 فى : أخبار 21 مشاهدة Advertisements أكد عضو تحالف نهضة السودان، رئيس حزب الأمة الوطني عبد الله مسار، أحقيتهم في المشاركة في أي حكومة للمرة الثانية والثالثة والرابعة – على حد تعبيره – باعتبارهم جزءاً من أبناء السودان، وأضاف أن البلاد ليست حكراً على جهة، وتابع “لا يحرمهم من هذا الحق إلا ارتكابهم لفساد”، وأردف حسب صحيفة آخر لحظة، “لن نترك العسكري حال أعطى قوى الحرية السلطة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسار: سنشارك في أي حكومة للمرة الثانية والثالثة والرابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.