رسوب (245.995) ألف طالب وطالبة من إجمالي 413.925 تقدموا للامتحان

التاريخ: 19-يونيو-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة Advertisements أكد وكيل وزارة التربية د. الطاهر حسن الطاهر، في مؤتمر صحفي أمس، لإعلان النتيجة عن جلوس 502.549 طالباً وطالبة لأداء الامتحانات هذا العام، نجح منهم 256.554 طالباً وطالبة ورسب منهم 245.995 طالباً وطالبة من إجمالي 413.925 تقدموا للامتحان، فيما تغيب عن أداء الامتحان 88.624 طالباً وطالبة، وأكد الطاهر تفوق المدارس الحكومية على الخاصة بنسبة نجاح بلغت 74.2% و72.2% نسبة المدارس الخاصة، وتفوق البنات على البنين بنسبة نجاح 72.2% للبنات مقابل 69.5% للبنين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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