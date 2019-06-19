سطو على مجلس (محو الأمية) وقيمة المسروقات (6) ملايين جنيه

التاريخ: 19-يونيو-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements تعرض المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتزامن مع حادثة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو الحالي، لعملية سطو وتكسير. وقال مسؤول الإعلام بالمجلس محمد عوض العليم، إن مجهولين سرقوا (60) كرتونة تحتوي على (650) جهاز حاسوب يدوي، فضلاً عن سرقة (لابتوبات) وتحطيم الأبواب والشبابيك، ولفت إلى أن قيمة الخسائر والمسروقات تجاوزت (6) ملايين جنيه. وأعلن عوض العليم حسب صحيفة الصيحة، عن تدوين بلاغ في قسم شرطة بري.

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