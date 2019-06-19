وقالت إنّ المبعوثين الأمريكيين نجحا في إقناع الأطراف بالرجوع لطاولة التفاوُض، إذ أعلنت “الحرية والتغيير” تعليق العصيان المدني والعودة إلى التّفاوُض، بَينما قدّم المُتحدِّث باسم المجلس العسكري، اعتذاراً عمّا وقع في أحداث فض الاعتصام بالقيادة العامة، وأقرّ بحدوث أخطاء أثناء عملية فض الاعتصام، وأكّدت أهمية أن يكون مُعظم أعضاء المجلس السيادي من العسكريين.
كانت هذه تفاصيل خبر “واشنطن بوست”: اجتماعٌ وشيكٌ يجمع مبعوثي واشنطن ومسؤولين سعوديين وإماراتيين بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.