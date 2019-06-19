التجاني سيسي: ثنائية “العسكري” و”التغيير” مدمرة

اتهم رئيس تحالف نهضة السودان، رئيس حزب التحرير والعدالة القومي د. التجاني سيسي، قوى التغيير بالإقصاء والعزل السياسي لقوى سياسية فاعلة في المشهد، وانتقد سيسي خلال تدشين التحالف بمنبر “سونا” أمس، قوى التغيير لإتباعها نهج وأسلوب تجريمي تجاه أحزاب وحركات مسلحة على مواقف سياسية سابقة.

وقال لم ننكر مشاركتنا النظام السابق لكن ذلك لا ينفي حقنا في المشاركة مرة أخرى، وشدد على ضرورة الابتعاد عن سياسة الإقصاء.

ووصف سيسي ما يدور من ثنائية بين “العسكري” و”التغيير” وإهمالهم للقوى الأخرى بالمدمرة.