الأردن: سوف نرفض أي اقتراحات غير مقبولة بشأن القضية الفلسطينية

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة السامية للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بروكسل قال: "إن بلاده تدرس حاليًا كيفية الاستجابة لدعوة للمؤتمر التي ستكشف النقاب عن الجوانب الاقتصادية لـ "صفقة القرن".
وقال الصفدي "إذا حضرنا، فإننا نعبر عن موقفنا الثابت في إطار سياسة المشاركة الإيجابية التي تبنتها المملكة لفترة طويلة".
وأضاف: "إذا طُرح أي اقتراح غير مقبول، ببساطة سنقول: لا؛ مضيفًا:" لقد قلنا لا لكل ما يتعارض مع المبادئ في الماضي."
وأكد الصفدي أنه لا يوجد بديل لحل الدولتين كحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدًا أن مؤتمر المنامة لن يكون "بداية أو نهاية للتاريخ".
وفي الوقت نفسه، أكدت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي لن يدعم أي حل اقتصادي بدون سياق سياسي.
وأضافت:" إنها ناقشت العديد من القضايا الإقليمية مع الصفدي وأكدت أن الاتحاد الأوروبي لن يدعم أي بديل لحل الدولتين وسيواصل الدعم السياسي والمالي للأونروا."
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