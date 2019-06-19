قالت ميركل إن سبب الرعشة هو نقص شديد في المياه في جسمها، لكنها عندما شربت ثلاثة أكواب من الماء زالت، بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة في برلين إلى 30 درجة مئوية.
وظهر مقطع الفيديو، أمس الثلاثاء، وقوف ميركل وزيلينسكي على السجادة الحمراء، وفجأة تبدأ ميركل بالارتعاش وتقوم بتغيير وضع يديها عدة مرات للسيطرة على نفسها.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تشرح سبب رعشتها لدى لقاء الرئيس الأوكراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.