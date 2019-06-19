ميركل تشرح سبب رعشتها لدى لقاء الرئيس الأوكراني

أثارت الوعكة الصحية المفاجئة التي تعرضت لها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تساؤلات الشعب الألماني حول وضعها الصحي وسبب الرعشة التي لقطتها عدسات المصورين.

قالت ميركل إن سبب الرعشة هو نقص شديد في المياه في جسمها، لكنها عندما شربت ثلاثة أكواب من الماء زالت، بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة في برلين إلى 30 درجة مئوية.

وظهر مقطع الفيديو، أمس الثلاثاء، وقوف ميركل وزيلينسكي على السجادة الحمراء، وفجأة تبدأ ميركل بالارتعاش وتقوم بتغيير وضع يديها عدة مرات للسيطرة على نفسها.



