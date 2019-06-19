السيسي: استقرار الشرق الأوسط لن يكتمل دون تسوية الصراع العربي الإسرائيلي

وجدد الرئيس المصري تأكيده على أنه لا سبيل للاستقرار في الشرق الأوسط من دون تسوية الصراع العربي الإسرائيلي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، في بوخارست اليوم الأربعاء: "لا سبيل لاستدامة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تسوية عادلة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967".
وأضاف: "أعرب عن خالص شكري وتقديري للموقف الحازم الواضح للرئيس الروماني الذي يأتي متسقا مع موقف رومانيا التاريخي من السلام القائم على حل الدولتين والقرارات الشرعية الدولية".
كما أعرب عن الأمل في استمرار هذا الدور الفاعل والمتوازن داخل الاتحاد الأوروبي في تحقيق مصالح دول الجوار ومن بينها مصر".
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