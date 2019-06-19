سلفاكير يدعم المبادرة الأثيوبية بين المجلس العسكري وقوي التغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت حكومة جمهورية جنوب السودان عن رغبتها في دعم وساطة رئيس الوزراء الاثيوبي؛ بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وقال الوزير بمكتب رئيس جمهورية جنوب السودان مييك دينق اييي لـ(التيار ) ان رئيس بلاده الفريق أول سلفاكير ميارديت يرغب في التوسط بين الفرقاء السودانيين “المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير” والقوى السياسية الأخرى للتوصُّل إلى اتفاق يُنهي حالة الفراغ التي تمر بها البلاد.

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وأضاف مييك وصل أمس الثلاثاء إلى الخرطوم برفقة وفدٍ رفيع المستوى برئاسة مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك والوزير بمكتب سلفاكير مييك دينق جانب وزير الكهرباء ضيو مطوك في زيارة رسمية تستغرق يومين. وأشار دينق إلى أن الوفد سيلتقي اليوم بقوى الحرية والتغيير إلى جانب لقاءات أخرى تجمعهم برئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان حميدتي وأعضاء المجلس العسكري.

و تفيد متابعات (التيار) إلى أن وفد جوبا ابتدر اجتماعاته أمس بفندق كورنثيا برئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق أول شمس الدين الكباشي حيث اجتمع الجانبان لمدة ساعة قبل أن يغادر الكباشي.

جريدة التيار