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مجموعة ليبية تنهب معدنين وسيارات تجارية بالولاية الشمالية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قامت مجموعة ليبية قبلية متفلتة بالتوغل داخل الأراضي السودانية بغرض تهريب مجموعة من المهاجرين الأفارقة، وقامت المجموعة في طريق عودتها بنهب عدد من معدني الذهب السودانيين بجانب سيارات تجارية قادمة من منطقة المثلث.

وأبلغت مصادر محلية (smc) أن المجموعة المسلحة قامت بالدخول لحدود الولاية الشمالية على متن (12) عربة لاندكروزر بغرض تهريب مهاجرين أفارقة بصورة غير شرعية يقدر عددهم بحوالي (500) شخص إلى دولة ليبيا.

وذكر معدنون أن المجموعة المسلحة قامت بالتعرض لهم ونهبهم والإستيلاء على عدد من أجهزة التنقيب التي كانت بحوزتهم.

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