محمد صلاح في التشكيل المثالي لتاريخ إفريقيا بالدوري الإنجليزي

ظهر محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في التشكيل المثالي لأفضل لاعبين في قارة إفريقيا من الدوري الإنجليزي حسب اختيارات صحيفة "ذا صن" البريطانية. وتواجد محمد صلاح في تشكيل أفضل 11 لاعبًا في غياب باقي نجوم مصر وأساطيرها الذين احترفوا في الدوري الإنجليزي. تشكيل المثالي لأفضل لاعبين في تاريخ إفريقيا حراسة المرمى: بروس جروبيلار (ستوك سيتي). Advertisements خط الدفاع: كولو توريه (أرسنال - ليفربول) - لوكاس رادبي (ليدز يونايتد) - لوران (بورتسموث). خط الوسط: يايا توريه (مانشستر سيتي) - مايكل إيسيان (تشيلسي) - ساديو ماني (ليفربول) - أوكوشا (بولتون) - رياض محرز (ليستر سيتي - مانشستر سيتي) خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) - ديديه دروجبا (تشيلسي).

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