المجلس الانتقالي: مستعدون للرقابة الدولية على الانتخابات المقبلة

وأبدى رئيس المجلس الانتقالى فى السودان، استعداده لرقابة دولية على الانتخابات المقبلة.
وحول العملية التفاوضية مع القوى الثورية، قال "البرهان" فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء:"جاهزون لإجراء أى مفاوضات، ولكن لن نقبل بأى حل يُقصى أى طائفة من طوائف الشعب السودان، ويجب أن يكون مرضيا لكل طوائف الشعب، كما لن نضع عراقيل أمام عملية التفاوض".
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