لبنان يوقف أبرز مهربي الكبتاجون إلى دول عربية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان الأربعاء توقيف أحد أبرز المتورطين في عمليات تهريب حبوب الكبتاجون المخدرة إلى دول عربية عدّة على رأسها المملكة العربية السعودية.

وتشهد صناعة الحبوب المخدرة المعروفة بالكبتاجون والاتجار بها ازدهاراً لافتاً في لبنان، وقد نجحت الأجهزة الأمنية مراراً في إحباط عمليات تهريب ضخمة باتجاه الأسواق الخليجية خصوصاً.

وأوردت قوى الأمن الداخلي في بيان أن توقيف المطلوب اللبناني (31 عاماً)، جاء في إطار "متابعة عمليات تهريب حبوب الكبتاغون من لبنان إلى دول الخليج العربي وتحديداً المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في المملكة".

كما تم توقيف 4 أشخاص هم لبنانيان وسوريان يعملون في الشبكة ذاتها، وفق البيان.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها التنسيق بين لبنان والسعودية في ملف تهريب المخدرات.

وأوقفت السلطات خلال الأعوام الماضية العديد من المهربين، آخرها ضبط ما يزيد على 800 ألف حبة كبتاغون قيمتها نحو 12 مليون دولار كانت مخبأة في شاحنة براد ومتوجهة إلى "بلد عربي" إبريل الماضي.

وتنشط مصانع حبوب الكبتاجون في مناطق عدة في لبنان، أبرزها في البقاع (شرق)، وفي شمال البلاد. كما يصنّع في سوريا والعراق ويصدّر بشكل خاص إلى السعودية، بحسب ما جاء في تقرير للمرصد الفرنسي للمخدرات.

ويصنّف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الكبتاجون على أنّه "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة"، وعادة هو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.