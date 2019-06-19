المجلس العسكري يدعو قوي الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض

جدد رئيس المجلس الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، "الدعوة لقوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض اليوم قبل غدا". وأعرب عن ترحيب المجلس الانتقالي "بالتفاوض مع قوى الحرية دون إقصاء لأي سوداني في الحل الوطني". Advertisements وقال البرهان: "نريد توفير الاستقرار في الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات بمراقبة دولية". وأشار إلى "تحديات كبرى تواجه الشعب السوداني وليس المجلس الانتقالي".



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