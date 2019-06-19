يطلق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حملته الانتخابية للفوز بفترة ولاية ثانية من مدينة أورلاندو الأمريكية، اليوم الثلاثاء،حيث يقف أمام حشد من أنصاره ليعرض رؤيته للسنوات القادمة.
كان ترامب قد أعلن على "تويتر"، فى بداية هذا الشهر أنه سينظم تجمعاً حاشداً مع زوجته ميلانيا ونائبه مايك بنس وعقيلته كارين بنس فى "أمواى سنتر" يمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يطلق حملته الانتخابية للفوز بفترة ولاية ثانية من أورلاندو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.