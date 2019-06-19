ترامب يطلق حملته الانتخابية للفوز بفترة ولاية ثانية من أورلاندو

يطلق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حملته الانتخابية للفوز بفترة ولاية ثانية من مدينة أورلاندو الأمريكية، اليوم الثلاثاء،حيث يقف أمام حشد من أنصاره ليعرض رؤيته للسنوات القادمة.

كان ترامب قد أعلن على "تويتر"، فى بداية هذا الشهر أنه سينظم تجمعاً حاشداً مع زوجته ميلانيا ونائبه مايك بنس وعقيلته كارين بنس فى "أمواى سنتر" يمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.