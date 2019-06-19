ولاية الجزيرة تطرح أربعة آلاف وظيفة يتنافس عليها الخريجون

تطرح ولاية الجزيرة أربعة آلاف وظيفة شاغرة يتنافس عليها الخريجون والتي تبدأ عمليات التقديم لها يوم 23 يونيو الحالي وتستمر حتى يوم 7 يوليو القادم وبحثت اللجنة العليا لتوظيف الخريجين بالولاية الترتيبات الجارية لانطلاق عمليات التقديم.

من جانبه، وجه أمين عام حكومة الولاية معتصم عبدالسلام رئيس اللجنة، بتذليل العقبات كافة لتكملة إجراءات التسجيل بالمحليات وضرورة توفير معينات العمل لمقابلة الأعداد الكبيرة من الخريجين.

وأقر الاجتماع تكوين لجان متخصصة للوظائف والتي تم توزيعها بواقع ألفي وظيفة للتربية والتعليم، وألف وظيفة للصحة، و500 وظيفة متنوعة، إضافة لـ500 وظيفة عمالية، على أن يتم تحديد موعد المعاينات لاحقاً.

وأمن أعضاء اللجنة على تضافر الجهود لتكملة التسجيل وترسيخ قيم الشفافية والعدالة في التعيين.