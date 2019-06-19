رئيس المجلس الانتقالي: الجيش انحاز للشعب ولم يكن هدفنا السلطة

أكد الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالى فى السودان، أن انحياز القوات المسلحة للشعب فى ثورته لم يكن هدفه الاستحواذ على السلطة، مشددا على أن الجيش تعهد بالحفاظ على السودان ووحدته وشعبه.

وتعهد "البرهان" فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الخرطوم، بمحاسبة الفاسدين من النظام السابق قائلا: " كل من يثبت فساده من النظام سيحاسب، وكل مال أُخذ بغير حق سيعود مرة أخرى لأصحابه، مبينًا أن مقدرات الشعب السودانى كانت تذهب إلى غير مستحقيه إبان الحكم السابق".

وتعهد رئيس المجلس الانتقالى فى السودان، بعدم زيادة الفترة الانتقالية، متابعاً: " نتعهد بأن تكون الفترة الانتقالية قصيرة، لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة نزيهة، والشعب يقرر من يحكمه".