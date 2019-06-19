فتاة في المرتبة الأولى في امتحان الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 97.4%

أحرزت الطالبة إسراء صلاح الدين علي محمد، من مدرسة الشيخ حمد بنات بولاية نهر النيل، المرتبة الأولى في امتحان الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 97.4%، وجاء في المرتبة الثانية الطالب مصعب محمد أحمد يوسف، من مدرسة يوسف الدقير بولاية الخرطوم بنسبة نجاح 97%.
وحلت في المرتبة الثالثة الطالبة سارة جمال أحمد الحاج عبد الله من مدرسة الخرطوم النموذجية بنات ولاية الخرطوم بنسبة نجاح 96.9%.
وقد تفوقت البنات على البنين في المئة الأوائل، حيث بلغ عدد البنات 69 طالبة، بينما بلغ عدد البنين 31 طالباً في المئة الأوائل.
وفي السياق اعلن مجلس امتحانات السودان أن التاسع من مارس 2020م هو التاريخ المحدد لامتحانات الشهادة الثانوية للعام المقبل، على أن تترك الخيارات للولايات لتوفيق اوضاعها لامتحانات شهادة الاساس قبل فترة كافية من امتحانات الثانوية.
وقال المجلس خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية لعام 2019م بمقر وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، حسب (سونا) أمس، إن تسليم الشهادات للطلاب سيكون في مدارسهم، وذلك في اقرب فترة، وطالب المسئولين بالمدارس بضرورة التأكد من وجود رقم وطني للطالب الممتحن حتى يسهل الاجراءات التي اصبحت مرتبطة بالسجل المدني.
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