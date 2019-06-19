تحالف الاتجاه الوطني الثوري تحذر قوى الحرية من المجهول

وقال رئيس التحالف جعفر سوركتي في تصريحات صحفية ، إن ما تقوم به قوى التغيير يهدف إلى زعزعة الاستقرار بالبلاد وإفشال جهود الرئيس الإثيوبي والمجتمع الدولي الخاصة في إيجاد حل سياسي للأزمة السودانية.
وطالب سوركتي المجلس العسكري بتقديم تنازلات والتحاور مع قوى التغيير وفقاً لمبادئ الثورة السودانية.
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