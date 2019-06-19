تظاهرات ليلية تنتظر السودان.. وهذا رد المجلس العسكري

دعا تحالف "الحرية والتغيير" المنظم للاحتجاجات في السودان أنصاره للمشاركة في تظاهرات ليلية جديدة في أرجاء البلاد، تنديداً بطريقة فض الاعتصام الذي حصل مطلع الشهر الحالي.

وجاء تفريق الاعتصام بعد انهيار المفاوضات بين التحالف والمجلس العسكري حول الجهة التي ينبغي أن تترأس الحكومة الانتقالية.

ودعا تحالف "الحرية والتغيير" أنصاره لتنظيم تظاهرات ليلية، حسب "جدول زمني" نشره لهذا الأسبوع. وقال إن التظاهرات المقرر أن تبدأ الثلاثاء في أحياء العاصمة والأقاليم الأخرى تهدف إلى "المطالبة بالسلطة المدنية".

كما أشار لتنظيم تظاهرات ليلية يومي الأربعاء والخميس.

ومن أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، محمد حمدان دقلو، الملقب بـ"حميدتي" أن المجلس وافق على تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، تدير البلاد خلال الفترة المقبلة إلى حين إجراء انتخابات.

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وقال في لقاء جماهيري مع قادة الإدارات الأهلية بالخرطوم، عصر الثلاثاء، إن على الإدارات الأهلية في كل ولاية أن تلعب دورها في حل أزمة البلاد.

كما أكد أن القوات الأمنية أبلغت الجميع قبولها تشكيل حكومة تكنوقراط، تدير البلاد في المرحلة الانتقالية. وأضاف: "نريد حكومة سريعاً، ونريد حلاً سودانياً - سودانياً، لأن البلاد لا تتحمل تأخيراً للحل بعد الآن"

إلى ذلك، وجه حميدتي الدعوة لمن وصفها بـ"الأحزاب العريقة" لتحمل المسؤولية، وتفضيل المصلحة الوطنية، على المصالح الضيقة.

كما تطرق إلى مهمة الجيش والقوات الأمنية قائلاً: "مهمة قوات الأمن والجيش هي حماية البلاد، في هذه المرحلة الحساسة، ونحن - كمجلس عسكري - بعيدون عن السياسة ومهمتنا الوصول إلى الانتخابات".