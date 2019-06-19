مقتل مواطن على يد قوات الدعم السريع بأبي سعد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المكتب الصحفي للشرطة، إن مواطناً قتل، على يد الدعم السريع والشرطة يوم الاثنين الماضي، اثناء القبض عليه بمنطقة (أبو سعد) بأمدرمان.

وذكر المكتب الصحفي في بيان أمس الثلاثاء بحسابه بالفيس بوك، أن القتيل اشهر السلاح الابيض (ساطور) في مواجهة القوة المكونة من شرطي وفردين من الدعم السريع، حيث تم تحذيره ولكنه تجاهل التحذير وقاوم فتم إطلاق الرصاص بغرض تعطيله فأصيب وتم إسعافه للمستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.

واشار المكتب الى فتح بلاغ تحت المادة ١٣٠ من القانون الجنائي بقسم شرطة (أبو سعد) وأن التحريات مستمرة بإشراف النيابة المختصة.