والحكومة أهالي.. بقلم أشرف عبدالعزيز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من أفضل التعليقات على الحشود التي درج المجلس العسكري على أن يستنصر بها الآن لدعم موقفه السياسي، تعليق كتبه الأستاذ محمد الفكي، على صفحته في (الفيسبوك): “من الوطني لي الأهلي مرورًا بالشعبي!!”.

من الواضح أن محمد الفكي، يسخر من لجوء المجلس العسكري للعمل في الإطار السياسي بذات الطريقة التي يعمل بها المؤتمر الوطني مستغلا ذات العناصر وذات الواجهات، فلم (يختشِ) المجلس من تكليف اتحاد الشباب الوطني بتنظيف مكان الاعتصام في محيط القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، فوجد شباب الاتحاد أو بالأحرى شباب الوطني ضالتهم فمسحوا الجداريات واللوحات الزاهية التي وثَّق فيها الثوار لملحمة الاعتصام التاريخية وظنوا أنهم بذلك طمسوا آثار الاعتصام من القلوب ومحوه من ذاكرة السودانيين ولكن هيهات.

الاستعانة بالإدارة الأهلية لم تبدأ اليوم فمبادرتها بدأت منذ التوتر الأول في التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حيث طرحت نفسها كوسيط يسعى لتقريب الشُّقة بين الأطراف المتصارعة، ما لبثت أن تحولت بعد ذلك لجسم سياسي داعم للمجلس وبدأ زعماء القبائل يصولون ويجولون في الخرطوم يقابلون السفراء ويلتقون المجلس العسكري ممثلا في نائبه الفريق أول حميدتي، وكذلك يصدرون البيانات مدفوعة القيمة في الصحف.

يقود هذا النشاط المحموم صدِّيق وداعة، والذي يشكك في زعامته للقبيلية فضلا عن أنه رشح البشير لانتخابات 2020م، ويحاول صدِّيق من خلال هذه التحركات وقف كارثة يدرك أنها في طريقها للوقوع على رأسه، فالإمارات الآن هي أقرب إليه من حبل الوريد ولن تنسى ملفها القديم فقد حان قطافه.

يظن المجلس العسكري أنه يستطيع تدعيم موقفه عبر استقطابه شيوخ وأعيان قبائل، صحيح أن لهؤلاء الأعيان تأثير في إطار (حواكيرهم) ولكن التأثير على المجتمع ما بات قاصرًا على حاضنة القبيلة، وتجاوزه الشباب بشعاراتهم: “ياعنصري ومغرور كل البلد دارفور”¡ وبالتالي مالم يدركه المجلس أن مثل هذه التكتيكات تجاوزها الزمن وكل اليافعين في أي فريق في السودان هتفوا: “تسقط بس”، ويعلمون تمامًا لماذا خيار الحكومة المدنية هو الأفضل لحكم السودان في هذه المرحلة.

مع احترامنا لرجال الإدارة الأهلية ودورهم المهم في المجتمع يجب عليهم عدم الانجرار وراء مثل هذه المؤامرات التي لن تحل الأزمة بل تزيدها تعقيدًا، ومهما كانت المغريات (العربات، الهبات) وغيرها، فجميعها لن توقف المد الثوري فالمسألة مسألة وقت لا أكثر.

عندما يتصرف الشخص بطريقة غير مسؤولة يطلق عليه السودانيون: “دا زول أهالي”¡ وكذلك الحكومة عندما لا تستطيع السيطرة على الأوضاع وتعم الفوضى يردد الناس: “البلد فوضى والحكومة أهالي”. يبدو أننا إذا سارت الأمور بهذه الطريقة موعودين بحكومة أهالي.