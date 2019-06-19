الحزب الاتحادي الديمقراطي يكشف عن قيادته الجديدة اليوم

التاريخ: 19-يونيو-2019 فى : أخبار 25 مشاهدة Advertisements تعقد اللجنة التنفيذية للحزب الاتحادي الديمقراطي ظهر اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً مهماً بمقر “طيبة برس”، يتحدث فيه عدد من قيادات الحزب، لعرض مخرجات الاجتماع الأول للجنة التنفيذية، وإعلان تشكيل القيادة الجديدة للحزب بعد إبعاد رئيسه د. أحمد بلال عثمان، وتوضيح رؤية الحزب للراهن السياسي حسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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