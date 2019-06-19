“حميدتي”: مهمتنا الوصول لـ(الانتخابات) والكلمة للشعب

اشترط نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو “حميدتي”، تحمل المجلس لمسؤولية التفويض من الإدارات الأهلية ومكونات الشعب السوداني المختلفة، بأن يتحملوا المسؤولية معه، حتى لا يقال أن “العسكري” انفرد به، وطالب بعمل جماعي للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، وأبدى موافقته على التفويض بتشكيل حكومة كفاءات على أن يتحمل الجميع المسؤولية.

وقال “حميدتي” خلال مخاطبته الجلسة الختامية لملتقى الإدارات الأهلية بالسودان حسب صحيفة الصيحة أمس: “عندما قلنا الإدارات الأهلية عاوزين الفزع، الأمور شايفنها ما ماشة تمام”، واستدل بالمثل “الما عندو كبير يفتش ليهو كبير”، وحمل الإدارات الأهلية المسؤولية التاريخية في المرحلة المقبلة.

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واستعجل “حميدتي” تكوين حكومة ومجلس وزراء بسرعة جداً حتى تمضي إلى الانتخابات، كما طالب الأحزاب العريقة بأن تتحمل مسؤولياتها وتستخدم ما لديها من الحكمة لحل القضايا الوطنية، وأن تبتعد عن المصالح الشخصية والهوى النفسي لمصلحة البلاد العليا، وطالب برجوع الإدارة الأهلية لتاريخها القديم، وأعلن عن برنامج لتنظيم الإدارة الأهلية، وقال إن مهمة المجلس العسكري الوصول إلى صندوق الاقتراع وأن الشعب السوداني هو صاحب الكلمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)