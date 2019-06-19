“الدفاع المدني” يجري عملية معقدة لإنقاذ (يد) صبي من داخل مفرمة

أجرى فريق من شرطة الإنقاذ البري التابعة للدفاع المدني عملية معقدة لإنقاذ يد صبي من البتر بعد أن التهمتها (مفرمة) توابل، أثناء عمله بحي الجريف شرق الخرطوم، وقال مصدر إن الصبي (13) عاماً، كان يمارس عمله بدكان بمنزل أسرته، موضحاً أنه كان يعمل على فرم (كبكبي) إلا أن يده غاصت داخل (المفرمة) واستحالت محاولات الحضور لإخراجها، وأضاف المصدر أن دماء الصبي بدأت تسيل عبر مخرج (المفرمة)، ما اضطر المواطنين الاتصال بشرطة الدفاع المدني التي أرسلت فريقاً متخصصاً بقيادة الملازم أول شرطة عبد العزيز محمد حامد، وفور وصول الفريق شرع في عملية الإنقاذ لكن رأي قائده أن ينقل الصبي إلى مستشفى بحري، وأشار المصدر حسب صحيفة السوداني، إلى أن الصبي أدخل غرفة العمليات وانخرط فريق الإنقاذ في عملية تحكيم (المفرمة) بمقصات مخصصة، وبإشراف فريق طبي حوادث مستشفى بحري، وتكللت العملية بنجاح دون أن تتضاعف جروح الصبي.

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ولفت المصدر إلى أن مدير الشؤون العامة بشرطة الدفاع المدني ولاية الخرطوم اللواء عثمان العطا كان مشرفاً على العملية من داخل الغرفة، وأشاد بأطباء حوادث مستشفى بحري، وبفريق الإنقاذ التابع له.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)