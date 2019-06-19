“الجمارك” تضبط حاويات هواتف مهربة وأجهزة لكشف الذهب

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بهيئة الجمارك حاويتين محملتين بـ(94.700) هاتف و(50) جهازاً لكشف الذهب، بولاية البحر الأحمر، و(942) كرتونة كريمات محظورة بأم درمان، ووفقاً لمصادر فإن جمارك أم درمان ضبطت الكريمات بمعبر غرب المدينة، وتبين أنها من أنواع محظورة وغير مطابقة للمواصفات، وأوضحت أن قيمتها المادية بلغت (8) ملايين و(500) ألف جنيه.

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وقالت ذات المصادر حسب صحيفة السوداني، إن جمارك البحر الأحمر ضبط (94.700) هاتف، دخلت البلاد تهريباً، بجانب (50) جهاز كشف معادن (ذهب)، إضافة إلى (106) شاشات محملة في حاويتين، وأشارت إلى أن أصحابها أرادوا إدخالها البلاد بطريقة ملتوية في محاولة منهم للهروب من الرقابة الجمركية والرسوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)