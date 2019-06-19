التاريخ: 19-يونيو-2019
11 مشاهدة
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بهيئة الجمارك حاويتين محملتين بـ(94.700) هاتف و(50) جهازاً لكشف الذهب، بولاية البحر الأحمر، و(942) كرتونة كريمات محظورة بأم درمان، ووفقاً لمصادر فإن جمارك أم درمان ضبطت الكريمات بمعبر غرب المدينة، وتبين أنها من أنواع محظورة وغير مطابقة للمواصفات، وأوضحت أن قيمتها المادية بلغت (8) ملايين و(500) ألف جنيه.
وقالت ذات المصادر حسب صحيفة السوداني، إن جمارك البحر الأحمر ضبط (94.700) هاتف، دخلت البلاد تهريباً، بجانب (50) جهاز كشف معادن (ذهب)، إضافة إلى (106) شاشات محملة في حاويتين، وأشارت إلى أن أصحابها أرادوا إدخالها البلاد بطريقة ملتوية في محاولة منهم للهروب من الرقابة الجمركية والرسوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “الجمارك” تضبط حاويات هواتف مهربة وأجهزة لكشف الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.