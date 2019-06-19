الحكومة الايطالية تنفى مناقشة فرضية مغادرة منطقة اليورو

ووفقاً لوكالة أكى الإيطالية، اضاف الوزير الايطالى، فى مقابلة مع كلمة له أمام وسائل الإعلام، "نحن أفضل الأوروبيين لأننا لا نملك نهجا عقائدياً" إزاء الاتحاد الأوروبى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن رسالة الرد على المفوضية الأوروبية لتفادى اجراءات عقابية على بلاده لخرقها قواعد المالية العامة الأوروبية، ستحمل "معناً سياسيا"، حيث يتعين على الاتحاد الأوروبى "عدم الخضوع بالكامل لسيادة الشؤون المالية"، بل استعادة نسبة عالية من السياسة فى جميع المنابر، من أجل تجنب أن يصبح فى عيون المواطنين مؤسسة- تكنوبوقراطية بعيدة، عن شعوب القارة العجوز.
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