تقارير: الرئيس الصينى سيقدم 100 ألف طن من الغذاء لكوريا الشمالية

نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن تقارير كورية أن الرئيس الصينى شى جين بينج ربما سيقدم 100 ألف طن من المواد الغذائية لرئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون كمساعة إنسانية قبيل الزيارة التاريخية للرئيس الصينى لبيونج يانج المقررة غدا، الخميس.

وكانت وسائل الإعلام الصينية والكورية الشمالية قد أعلنت عن زيارة شى، التى تعد الأولى من نوعها منذ عام 2005. وفى ظل التكهنات حول ما يمكن أن يثمر عنه اللقاء الرابع بين الرجلين، كتبت وكالة أنباء كوريا الجنوبية يونهاب أن تقارير إخبارية تشير إلى أن 100 ألف طن من المواد الغذائية سيتم تقديمها كبادرة لتعزيز العلاقات.

تأتى هذه الخطوة فى ظل ما تواجهه كوريا الشمالية من جفاف شديد بسبب ما وصفته الصحيفة الرسمية للجنة المركزية للحزب الحاكم فى كوريا الشمالية إنه أقل سقوط للأمطار فى البلاد من قرن. وكانت الوكالة الإخبارية الرسمية فى كوريا قد ذكرت أن الجفاف مستمر فى بعض المناطق.

وخضعت كوريا الشمالية لعقوبات دولية صارمة، لاسيما من الولايات المتحدة، بسبب برنامجها النووى. لكن الصين كانت تعتبر خط إمداد اقتصادى للبلد المعزول. وفى الوقت الذى واجه فيه كيم وشى محادثات صعبة مع الوليات المتحدة، تتجه الصين على ما يبدو لتأمين علاقات أكثر قربا مع جارتها.