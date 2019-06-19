وقال متحدث باسم شل لرويترز "سنبقى متيقظين وسنستمر في مراقبة الوضع الأمني والتواصل مع السلطات المحلية".
وقال الجيش العراقي إن الصاروخ أصاب مقرا للسكن والعمليات يتبع عددا من شركات النفط الأجنبية العالمية الكبيرة بما في ذلك شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة شل: موظفينا بالعراق سالمون والعمليات مستمرة بعد هجوم صاروخى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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