والمستعربون هم وحدة أمنية سرية وخاصة، تابعة للاحتلال الإسرائيلى، وتطلق عليها ألقاب كثيرة، منها فرق الموت، ويزرع أعضاؤها بملامح تشبه الملامح العربية وسط الفلسطينيين، حيث يلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا لصالح قوات الاحتلال.
وكان مستعربون قد اعتدوا على المواطن أبو ميالة (60 عاما) بالضرب أمام بيته فى المخيم، وتم نقله إلى المستشفى وبقي فيها حتى ارتقى شهيدا صباح اليوم.
من جانبها، نعت مؤسسات وقوى مخيم شعفاط الشهيد أبو ميالة، وأكدت استشهاده متأثرا بإصابته بالقفص الصدرى بعد الاعتداء عليه من "المستعربين" بصورة وحشية مطلع الشهر الجارى.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته إثر اعتداء "مستعربين" عليه قبل أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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