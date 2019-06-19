مدير جهاز الأمن يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي بالشرق الاوسط

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، الاثنين، التطورات في السودان مع مدير جهاز الأمن والمخابرات، أبو بكر دمبلاب.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن دمبلاب أطلع الدبلوماسي الروسي على الخطوات التي يتخذها المجلس العسكري الانتقالي السوداني من أجل إعادة الاستقرار.
فيما تمت الإشارة، من الجانب الروسي، إلى أن “حل مشكلات السودان الداخلية شأن السودانيين أنفسهم، في ظل عدم وجود بديل عن تسوية الخلافات القائمة بطرق سلمية على أساس حوار وطني واسع”.
وذكرت الوزارة أن مدير المخابرات السودانية وصل إلى روسيا للمشاركة في الاجتماع الدولي العاشر للمسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى، المزمع عقده في مدينة أوفا الروسية في الفترة ما بين 18 و29 يونيو الجاري.
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