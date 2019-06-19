فشل حكومة الجنوب في توحيد الحركة الشعبية شمال

أكد فصيلا الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار وعبدالعزيز الحلو، عن فشل مبادرة رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، لتوحيد الحركة مجدداً، بعد التوصل إلى (5) سيناريوهات في إطار التوحيد لكن الفصيل الذي يقوده عقار رفض الأمر.

وقال نائب رئيس الحركة بقيادة عقار، ياسر سعيد عرمان، في تصريح لراديو (تمازج) يوم الإثنين ، إن مبادرة الرئيس سلفاكير لإعادة توحيد الحركة الشعبية شمال، وجدت قبولاً من جميع الأطراف، لكنه أوضح أنهم لم يصلوا إلى نتائج نهائية حتى الوقت الراهن.

وكشف عرمان، عن اجتماع انعقد في العاصمة جوبا الشهر الماضي بوساطة الرئيس سلفاكير ونائبه جيمس واني ووزير الدفاع كوال منيانق، بحضور جميع أطراف الحركة، وأبان عرمان، أن من بين المقترحات التي تم تقديمها في الاجتماع، عقد مؤتمر عام للحركة لاختيار قيادات جديدة، أو تخلي كل من الرئيس ونائبه والأمين العام في الفصيلين عن مناصبهم للجيل الجديد.

ومن جانبه أكد الأمين العام للحركة بقيادة عبدالعزيز الحلو، عمار أمون أن محاولات لتوحيد الحركة بوساطة الرئيس كير فشلت، وذكر (كل المحاولات فشلت ولا يوجد أي حوار بشأن توحيد الحركة ونحن أغلقنا هذا الباب تماماً).