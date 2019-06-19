وقال نائب رئيس الحركة بقيادة عقار، ياسر سعيد عرمان، في تصريح لراديو (تمازج) يوم الإثنين ، إن مبادرة الرئيس سلفاكير لإعادة توحيد الحركة الشعبية شمال، وجدت قبولاً من جميع الأطراف، لكنه أوضح أنهم لم يصلوا إلى نتائج نهائية حتى الوقت الراهن.
وكشف عرمان، عن اجتماع انعقد في العاصمة جوبا الشهر الماضي بوساطة الرئيس سلفاكير ونائبه جيمس واني ووزير الدفاع كوال منيانق، بحضور جميع أطراف الحركة، وأبان عرمان، أن من بين المقترحات التي تم تقديمها في الاجتماع، عقد مؤتمر عام للحركة لاختيار قيادات جديدة، أو تخلي كل من الرئيس ونائبه والأمين العام في الفصيلين عن مناصبهم للجيل الجديد.
ومن جانبه أكد الأمين العام للحركة بقيادة عبدالعزيز الحلو، عمار أمون أن محاولات لتوحيد الحركة بوساطة الرئيس كير فشلت، وذكر (كل المحاولات فشلت ولا يوجد أي حوار بشأن توحيد الحركة ونحن أغلقنا هذا الباب تماماً).
كانت هذه تفاصيل خبر فشل حكومة الجنوب في توحيد الحركة الشعبية شمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.