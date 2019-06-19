مدرب منتخب زيمبابوي: لا أخشى محمد صلاح

قال المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، صنداي تشيزامبو، إنه غير قلق من اللعب أمام نظيره المصري في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.

وأضاف صنداي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن "منتخب زيمبابوي لا يخشى من وجود الجمهور المصري لأنه يملك لاعبين اعتادوا على ضغوط المباريات، ولكنه أكد أن الجمهور والأرض سيكونان عاملان قويان في قوة المنتخب المصري.

وتابع أنه يشاهد منتخب مصر منذ صغره، وأنه لا يخشى من محمد صلاح لأن المباراة 11 لاعبا ضد 11 لاعبا وأن المنتخب المصري ليس محمد صلاح فقط"، مؤكدا أن مصر من الفرق المرشحة للبطولة وقد حضر مع فريقه لمصر لتقديم أداء مشرف بصرف النظر عن النتائج.

وبسؤاله عن الحالة الأمنية وتأمين فريقه ومنتخبه، قال" "نشعر بالأمان جدا ومعنا أمن في كل مكان في الفندق والملاعب".

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الزيمبابوي مرانه في السابعة مساء اليوم على ملعب السكة الحديد، ويتم السماح لوسائل الإعلام بحضور جزء من المران.