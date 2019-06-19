طالب حزب المؤتمر الشعبي، المجلس العسكري الانتقالي بتأمين حياة وسبل كسب المواطنين ومتابعة سياسة نزع السلاح من المواطنين وإزالة مهددات التعايش بين السودانيين. وقالت امانة القبيلة والنظام الأهلي بالحزب في مناشدة لاحتواء ظواهر نزاعات قبلية ، انه من خلال متابعات المؤتمر الشعبي للأوضاع يستشعر نذر المخاطر على الموسم الزراعي البادئ بسبب حالات احتقان اجتماعي بخلفيات قبلية وخاصة في دارفور. وأضاف البيان أن هناك ظهور لعناصر مسلحة وعودة للمواتر التي كانت مهدداً أمنياً، وتابع (فبات المواطنون لا يشعرون بالسلامة خاصة بعد وقوع عدة حالات اعتراض ومنع لزراعة عدد من المزارع).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشعبي يحذر من مخاطر على الموسم الزراعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.