العراق.. صاروخ مجهول يصيب إكسون للنفط وإجلاء موظفين

أعلنت الشرطة العراقية أن صاروخا سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى بينها شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة بجنوب البلادفي وقت مبكر الأربعاء، مما أدى إلى إصابة اثنين من العمال العراقيين. وذكرت أن الصاروخ من طراز كاتيوشا قصير المدى وسقط على بعد 100 متر من جزء من الموقع يستخدم مركزا للسكن والعمليات.

كما أفاد مسؤولون في مجال النفط أن الشركات التي تعمل في موقع الانفجار في البصرة تشمل إكسون موبيل وشل وإيني.

وأكد عمال في مجال النفط أنهم سمعوا ثلاثة انفجارات في مقر شركة النفط الأجنبية قرب مدينة البصرة.

من جهتها، أعلنت شركة إكسون أنها تعتزم إجلاء 20 من موظفيها الأجانب من البصرة في العراق بعد إصابة مقرها بصاروخ.

إلى ذلك، أفاد مسؤولون عراقيون بأن عمليات النفط في جنوب العراق ومنها التصدير لم تتأثر بالهجوم الصاروخي.